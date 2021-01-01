فيديو يوثق لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية النار على فتاة من أصول إفريقية



إطلاق الشرطة الأمريكية النار على فتاة من أصول إفريقية إطلاق الشرطة الأمريكية النار على فتاة من أصول إفريقية

أطلق شرطي أمريكي الرصاص على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من أصول إفريقية كانت تهم بطعن أخرى، في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، ما أدى إلى مقتلها.



وأفادت أسرة القتيلة بأن المتوفاة تدعى، ماكايا براينت، وأنهم اتصلوا بالشرطة لطلب النجدة بعد نشوب شجار بين فتيات بالقرب من منزلهم، وبعد وصول الشرطة للمكان، قام شرطي بإطلاق النار على الفتاة التي كانت تحمل سكينا تحاول طعن أخرى بها.



وبحسب عمة الضحية فإن الفتاة كانت تعيش في منزل عائلة حاضنة، وكانت على خلاف مع أحد أفراد الأسرة.

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من جانبه قال عمدة كولومبوس، أندرو غينتر، إن ضابط الشرطة الذي أطلق النار وقتل الفتاة، حاول حماية فتاة أخرى من الطعن.وتزامن هذا الحادث مع إصدار هيئة محلفين، أمس الثلاثاء، متكونة من 12 عضوا في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حكما بإدانة الشرطي شوفين (45 عاما) في قضية قتل جورج فلويد (46 عاما) العام الماضي.https://arabic.rt.com/world/1223919-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9/