أثيرت حالة من الانقسام داخل بعثة بيراميدز قبل ساعات من مواجهة نكانا رد ديفلز الزامبي، المقررة غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وعلم "كووورة" من مصادر داخل الفريق بأن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، طرح فكرة الإفطار على لاعبي الفريق، نظرا لظروف الرطوبة، بجانب تأثر مستواهم بفقدان السوائل أثناء فترة الصيام.
واعترض بعض اللاعبين على الإفطار، وعلى رأسهم أحمد فتحي الظهير الأيمن الذي أكد تمسكه بالصيام، ليستقر الجهاز الفني لبيراميدز على ترك حرية الصيام للاعبين من عدمه في هذه المواجهة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انقسام في بيراميدز قبل مواجهة نكانا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق