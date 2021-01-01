انقسام في بيراميدز قبل مواجهة نكانا



انقسام في بيراميدز انقسام في بيراميدز

أثيرت حالة من الانقسام داخل بعثة بيراميدز قبل ساعات من مواجهة نكانا رد ديفلز الزامبي، المقررة غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وعلم "كووورة" من مصادر داخل الفريق بأن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، طرح فكرة الإفطار على لاعبي الفريق، نظرا لظروف الرطوبة، بجانب تأثر مستواهم بفقدان السوائل أثناء فترة الصيام.



واعترض بعض اللاعبين على الإفطار، وعلى رأسهم أحمد فتحي الظهير الأيمن الذي أكد تمسكه بالصيام، ليستقر الجهاز الفني لبيراميدز على ترك حرية الصيام للاعبين من عدمه في هذه المواجهة.

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ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نكانا الزامبي، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل بحصده 12 نقطة متصدرا للمجموعة، ويحتل نامونجو التنزاني المركز الأخير بلا نقاط.