القضاء الأمريكي يتوصل إلى حكم في قضية مقتل جورج فلويد



قضية مقتل جورج فلويد قضية مقتل جورج فلويد

توصلت هيئة المحلفين اليوم الثلاثاء إلى حكم في قضية محاكمة الضابط السابق ديريك شوفين في وفاة المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، والتي أحدثت حركة انتفاضة عالمية ضد العنصرية في العديد من العواصم حول العالم.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، كان من المقرر النطق بالحكم، الذي تم التوصل إليه بعد حوالي 10 ساعات من المداولات على مدار يومين، في وقت متأخر من بعد الظهر في مدينة متوترة ضد احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات مثل تلك التي اندلعت في الربيع الماضي.



كانت قاعة المحكمة محاطة بحواجز خرسانية وأسلاك شائكة، وتم إحضار الآلاف من رجال الحرس الوطني وغيرهم من ضباط إنفاذ القانون قبل النطق بالحكم.

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توفي فلويد في مايو الماضي بعد أن قام شوفين، وهو ضابط أبيض يبلغ من العمر 45 عامًا، بتثبيت ركبته على رقبة الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عامًا لمدة 9 دقائق تقريبًا.نظرت هيئة المحلفين، المكونة من ستة أشخاص من البيض وستة من السود أو متعددي الأعراق، في تهم القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، مع إمكانية الإدانة في بعض التهم أو جميعها. أخطر تهمة تصل عقوبتها إلى 40 عاما في السجن.في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتقد أن القضية "ساحقة". كما قدم سياسيون آخرون ومواطنون عاديون رأيهم.في واشنطن، قال الرئيس إنه تحدث إلى عائلة فلويد يوم الاثنين و"يمكنه فقط تخيل الضغط والقلق الذي يشعرون به".قال بايدن: "إنهم عائلة طيبة ويدعون إلى السلام والهدوء بغض النظر عن ماهية هذا الحكم. أدعو الله أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح. أعتقد أنه أمر ساحق من وجهة نظري. لن أقول ذلك ما لم يتم عزل هيئة المحلفين الآن".وندد الرئيس مرارا بوفاة فلويد لكنه امتنع في السابق عن التعليق على المحاكمة نفسها.قبل صدور الحكم ، تم إغلاق بعض المتاجر في مينيابوليس، وتم تطويق قاعة المحكمة بالحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة، وكانت قوات الحرس الوطني تقوم بدوريات. الربيع الماضي، أثار مقتل فلويد احتجاجات جنبا إلى جنب مع التخريب والحرق المتعمد في مينيابوليس.كانت المدينة أيضًا في حالة تأهب في الأيام الأخيرة بسبب إطلاق الشرطة النار المميت على رجل أسود يبلغ من العمر 20 عامًا، دونت رايت، في مركز بروكلين في 11 أبريل.