محمد صلاح يعلن رفضه بطولة دوري السوبر الأوروبي



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

أعلن محمد صلاح، محترفنا المصري بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رفضه إقامة دوري السوبر الأوروبي.







وانضم صلاح لزملائه في الفريق الرافضين لفكرة إقامة البطولة بنشره البيان الموحد للاعبي فريقه والذي جاء فيه:" "نحن لا نحب ذلك ولا نرغب بأن تتم إقامته، هذا هو موقفنا ، نحن ملتزمون لهذا النادي ولجماهيره دون قيود أو شروط لن تسير وحدك أبدًا."

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ونشر اللاعبون جوردان هندرسون، وفيرجيل فان دايك،و تياجو ألكانتارا، وجيمس ميلنر، وترينت ألكسندر أرنولد، وروبيرتو فيرمينو، ونيكو ويليام ،و أوكسليد شامبرلين، بيانًا برفض المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.وكان نادي ليفربول أعلن رفقة 11 ناديا أوروبيا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، لكن التقارير الصحفية أكدت انسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي من المشاركة في البطولة.