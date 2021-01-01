محمد صلاح يعلن رفضه بطولة دوري السوبر الأوروبي

أعلن محمد صلاح، محترفنا المصري بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رفضه إقامة دوري السوبر الأوروبي.
وانضم صلاح لزملائه في الفريق الرافضين لفكرة إقامة البطولة بنشره البيان الموحد للاعبي فريقه والذي جاء فيه:" "نحن لا نحب ذلك ولا نرغب بأن تتم إقامته، هذا هو موقفنا ، نحن ملتزمون لهذا النادي ولجماهيره دون قيود أو شروط لن تسير وحدك أبدًا."
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