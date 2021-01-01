أكلات سحور رمضان..عجة بالبيض والبطاطس ولفائف الكوسة بالجبنة وزبادى خلاط



عجة بالبيض والبطاطس عجة بالبيض والبطاطس

“هنتسحر ايه النهاردة”.. سؤال يتكرر يوميا في رمضان وتحتار المرأة في تحديد اكلات سحور رمضان، التي تتمتع بالمذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.



ونعرض لكم يوميا قائمة اكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات التالية: عجة بالبيض والبطاطس ولفائف الكوسة بالجبنة وزبادى خلاط على طريقة مجموعة من خبراء الطهي.



طريقة عمل عجة بالبيض والبطاطس

تأتى عجة البيض من الأكلات التى تشعر بالشبع وتمنع الجوع أثناء ساعات الصيام ويمكن ضمها إلى قائمة اكلات سحور رمضان المغذية والغير تقليدية وتحتوي على تشكيلة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.

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لـ الشيف شربينيمقادير عجة بالبيض والبطاطسبيضبصلشبتبقدونسثومزيتطماطمكمونفلفل حارملحفلفل أسودطريقة عمل عجة بالبيض والبطاطس* افرمي البصل والثوم وضعيه فى زيت زيتون مع الملح والفلفل* قطعى الفلفل وضعيه على البصل ثم ضيفى مكعبات الطماطم والفلفل الحار والبقدونس والشبت* وقلبى ثم ضعى مكعبات البطاطس المسلوقة وقلبيها وضعيها فى قالب وضعى البيض على الوجه ويدخل الفرن على نار هادئة حتي يكتمل النضج و قدميه ساخنا.تعد لفائف الكوسة بالجبنة من اكلات سحور رمضان الغير تقليدية التى يمكن اللجوء لها عند الرغبة فى كسر الروتين اليومي لذا نقدم لكم طريقة عمله بخطوات الشيف شربينيمقادير لفائف الكوسة بالجبنةكوسةجبنة شيدرنعناعثومزعترزيت زيتونملحفلفل اسودجبنه كريميةطريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة* تقطع الكوسة شرائح رفيعة بالطول ويفرم الزعتر ويوضع على شرائح الكوسة مع الملح والفلفل وزيت زيتون* تشوى على الشواية ثم ترص في طبق التقديم ويرش عليها خليط جبنة مبشورة و زعتر ونعناع وثوم مفروم وجبنة كريمية* تلف شرائح الكوسة بحشو الجبنة وتدخل الفرن و تقدم بالهنا.طريقة عمل زبادي خلاط بالفواكه المجففةيمتلك زبادى الخلاط القدرة على منح الشعور بالارتواء وعدم العطش طوال ساعات الصيام خاصة انه يحتوى على بعض الفواكه الطازجة فهو من أهم اكلات سحور رمضان الصيفية لذا نقدم لكم زبادى الخلاط بخطوات الشيف اماني رفعتمقادير زبادي خلاط بالفواكه المجففةزباديعسلتوت مجففزبيبمشمش مجففطريقة عمل زبادي خلاط بالفواكه المجففة* اخلطي الزبادي مع العسل والفاكهة المجففة التي تفضلينها وقدميه باردا