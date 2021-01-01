وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز

آخر الأخبارالأسرة والطفل › وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز

صورة الخبر: وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز
وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز

العيش البلدي من أكثر المخبوزات التي نتناولها يوميًا ولا غنى عنه في الوجبات الثلاثة، حضريه داخل المنزل بمكونات بسيطة وبنفس جودة وطعم المخابز والمحلات.

ودون الحاجة إلى فرن، جربوا طريقة عمل العيش البلدي في البيت على عين البوتاجاز بشكل بسيط وسريع وبالخطوات والصور على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة "سي بي سي سفرة":

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز:
-تحتاجي مقلاة تيقال ثقيلة، تسخن على نار عالية على عين البوتاجاز.

المكونات:
3 كوب دقيق
نصف كوب ردة
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة صغيرة خميرة
فورية
ماء للعجن
ردة للفرد


طريقة التحضير:

-يخلط الدقيق والردة والخميرة والملح والسكر
-يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
-تترك لتختمر ثم تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة على الردة
-توضع فى طاسة خبز على النار وتقلب على الوجه الآخر ثم يقدم عند تمام النضج.

المصدر: سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85998

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager