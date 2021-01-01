وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز

العيش البلدي من أكثر المخبوزات التي نتناولها يوميًا ولا غنى عنه في الوجبات الثلاثة، حضريه داخل المنزل بمكونات بسيطة وبنفس جودة وطعم المخابز والمحلات.
ودون الحاجة إلى فرن، جربوا طريقة عمل العيش البلدي في البيت على عين البوتاجاز بشكل بسيط وسريع وبالخطوات والصور على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة "سي بي سي سفرة":
طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز:
-تحتاجي مقلاة تيقال ثقيلة، تسخن على نار عالية على عين البوتاجاز.
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