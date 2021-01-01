طريقة عمل كنافة بالجمبري بمذاق جديد



كنافة بالجمبري كنافة بالجمبري

تقدم الشيف غادة التلي، طريقة عمل جمبري بالكنافة بمذاق جديد لعشاق الجمبري و الكنافة إليك المقادير:



مقادير الجمبري والكنافة





١/٢ كيلو جمبري كبير

١/٤ كيلو كنافة

ملح وفلفل

٢ ملعقة كبيرة ليمون

١ ملعقة صغيرة بودرة بصل

١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

كنافة

بيضة

زيت للقلي

خليط ماء ودقيق للصق الكنافة

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طريقة تحضير جمبري بالكنافة* يتبل الجمبرى بالملح والفلفل الأسود والتوابل وعصير الليمون وعصير الليمون* تلف الكنافة حول الجمبري ويلصق الطرف بخليط الدقيق والماء* يمكن أن تلصق أيضاً بالبيض* تقلى في الزيت* يزين ويقدمفوائد تناول الجمبرى1 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.2 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والوقاية من تصلب الشرايين.3 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.4 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على النشاط والتركيز وينشط الذاكرة.5 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر والخرف .6 ينصح بتناول الجمبرى لتقوية العضلات والمفاصل والحد من هشاشة العظام ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى العضلات والمفاصل.7 يحتوى الجمبرى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على الوقاية من الالتهابات والاحمرار.8 تناول الجمبرى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعمل على تقوية الجسم وحمايته من الضعف والهذيان.