بـ 10 حيل.. طرق تعويد الأطفال صيام شهر رمضان



طرق تعويد الأطفال صيام شهر رمضان طرق تعويد الأطفال صيام شهر رمضان

رمضان شهر للصيام والعبادة ، ويستثنى منه الأولاد والحوامل والمرضعات والمرضى وكبار السن؛ حيث يجب تعويد الأطفال صيام شهر رمضان بعد بلوغ الطفل سن المراهقة أي حوالي الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، وقبل ذلك يمكنك تدريب الأطفال على الصيام وتعليمهم تدريجيًا لكي يتعودوا على صيام اليوم كله.







تعويد الأطفال صيام شهر رمضان

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ويبدأ العديد من الآباء في سن حوالي 9 أو 10 سنوات في تعويد الأطفال على الصيام؛ بحيث سمحوا لهم بالصيام يومًا أو أكثر في البداية أو في عطلات نهاية الأسبوع، بحلول الوقت الذي يبلغون فيه سن المراهقة ، ربما يكونون قد تعلموا الصيام بسهولة أكبر.ويسمح بعض الآباء لأطفالهم بالصوم قبل هذا العمر، وذلك لأن الأمر يتعلق بالثقافة أكثر من الدين ، ولكن قد يكون من الصعب بعض الشيء على الطفل أن يكون قادرًا على القيام بذلك.ويعتبر الصيام بالنسبة للأطفال شاق للغاية، والامتناع عن تناول الطعام والماء لمدة تستغرق ما بين 15 إلى 18 ساعة قبل أن تتمكن من تناول الطعام، وفقا لما جاء في موقع jeddahmom .ويريد جميع الأطفال تقليد الكبار؛ حيث يريدون أن يصوموا في رمضان وأن يكبروا؛ حيث نشعر أحيانا أنه من السهل إقناع الأطفال الصغار بالصيام عن طريق الحيل التالية:1- لا تجبر الطفل على الصيام واطلبه منه برفق تجربة الصيام لبضع ساعات واجعله يحبه.2- البدء بصيام عدد ساعات قليلة وزيادتها تدريجيا في كل عام.3- التدرج فى نوعية الصيام بالامتناع عن الطعام فقط، وتناول المشروبات والعصائر ثم الامتناع عن ماء.4 - بعد الإفطار نعطى للطفل أكثر من وجبة خفيفة وبعض الخضر والفاكهة والعصائر الطبيعية لتمده بالطاقة وتعوض المواد المفقودة من جسمه.5- عدم وضع طعام أمامهم خاصة عند إطعام الأطفال الصغار أو الرضع.6- ترسيخ فكرة أن الامتناع عن الطعام ليس شيئا سيئا بل سيجعلنا أكثر صحة وسعادة، بالإضافة إلى أنه يقربنا من الله.7- مراقبة الطفل دون أن يدرى وإذا وجدته يأكل لا تشعره أنك رأيته لكن تعرف على السبب وقم بعلاجه.8- تعويد الطفل الصيام تدريجيا بأن يطلب منه الامتناع.9- كافئ طفلك في نهاية كل يوم صيام ويمكن أن تكون مادية أو معنوية كـ مشاهدة الكارتون المفضل له.10- منافسة بين أطفال العائلة على من يصوم أكثر يحصل على جائزة كبرى ويكون هو الأفضل أو ينصب كقائد للأطفال.