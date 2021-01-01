حلويات رمضان.. طريقة عمل عجينة القطايف بالزنجبيل

تعتبر طريقة عمل عجينة القطايف بالزنجبيل، من الوصفات العربية اللذيذة والبسيطة، والتي يشتهر عملها بين أكلات وحلويات شهر رمضان، لذا سنقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف بالتفصيل في السطور التالية.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل عجينة القطايف بالزنجبيل وهي وصفة مميزة، وشهية للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات والتكاليف.
طريقة عمل عجينة القطايف بالزنجبيل
مقادير طريقة عمل عجينة القطايف بالزنجبيل :
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة زنجبيل
¼3 كوب ماء
1 ملعقة كبيرة بايكينج باودر
رشة ملح
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