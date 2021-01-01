شاهد.. كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر



كهربا كهربا

رد النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على واقعة بصقه على جمهور الزمالك، قائلًا :"حزين على هذه اللقطة، وحزين أكثر إن الفترة دى كنت أجتهد كثيرًا لأجل الفريق، ثم يقابل الامر بهجوم وشتائم ضدى باسم والدتي".







كما واجهت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، كهربا بفقرة عنوانها "القاضية ممكن"، عن الكابتن مدحت شلبي، وقال :"مش شايفه ولا هشوفه، ولا أرى أنه إعلامي كبير.. ربنا يهديه".

قد يعجبك أيضا...

وأعرب النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، استيائه من فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، للإعلامي مهيب عبد الهادي وهو يتحدث عن ضرورة رحيل كهربا عن الأهلي.وقال خلال حواره "مهيب دا صاحبي.. ميقدرش يقول الكلام دا في وشى، ومش هكلمه تاني.. لأن كلامه دا كله كدب.. وأمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي لا يبحث عن عرض لرحيلي".وواصل قائلًا في حديثه لمهيب :"عمرى ما أخون العيش والملح .. ولن أتحدث عنك بأي سوء".ورفض النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، التعليق على فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور".وقال كهربا : "أنا ابن النهارده واللى فات مات.. أنا كهربا الجديد من 2020 من ساعة ما دخلت النادى الأهلي.. كهربا القديم انتهى.. ومش هرقص تاني غير في فرحي".https://youtu.be/eCI3XYWwpkM