توك سبورت: إلغاء بطولة دوري السوبر الأوروبي

أكد موقع “ توك سبورت” البريطاني، أنه تم إلغاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وأكد الموقع البريطاني أن الأندية الـ 12 التي أعلنت إطلاق البطولة، اجتمعت منذ قليل عقب تقديم مانشستر سيتي وتشيلسي طلبا للانسحاب من البطولة.
وأشار الموقع إلى أن الفرق الـ 12 اتفقوا على إلغاء البطولة بعد انسحاب فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.
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