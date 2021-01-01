

نجم بيراميدز يطلب الرحيل بسبب الزمالك.. فيديو نجم بيراميدز يطلب الرحيل بسبب الزمالك.. فيديو

طلب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.



وأكد الإعلامي محمد فاروق سعد عبر برنامجه كورة تريند بقناة الحدث اليوم أن دونجا دخل في خلاف مع إدارة الفريق أدى لإبعاده عن المباريات بسبب تراجع أداءه وتقصيره في الفترة الأخيرة.



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وأشار إلى أن دونجا بالفعل يملك عرضا من نادي الزمالك لضمه وهو ما جعل اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق.واستبعد بيراميدز لاعبه دونجا من قائمة لقاء الفريق أمام نكانا الزامبي غدا الاربعاء في الكونفدرالية.