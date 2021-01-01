طلب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.
وأكد الإعلامي محمد فاروق سعد عبر برنامجه كورة تريند بقناة الحدث اليوم أن دونجا دخل في خلاف مع إدارة الفريق أدى لإبعاده عن المباريات بسبب تراجع أداءه وتقصيره في الفترة الأخيرة.
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التعليقات على نجم بيراميدز يطلب الرحيل بسبب الزمالك.. فيديو
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