كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة رحيل محمود علاء عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت أنباء تردد خلال الساعات الماضية، عن اقتراب محمود علاء من الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وقال المصدر لـ “ صدى البلد، أن اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك تترك كل الأمور الفنية لكارتيرون والجهاز الفنى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق