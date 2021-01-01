الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء



محمود علاء محمود علاء

كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة رحيل محمود علاء عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



كانت أنباء تردد خلال الساعات الماضية، عن اقتراب محمود علاء من الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.



وقال المصدر لـ “ صدى البلد، أن اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك تترك كل الأمور الفنية لكارتيرون والجهاز الفنى.

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وأكد المصدر أنه لا توجد أى عروض رسمية لأى لاعب فى الوقت الحالىي، وأن محمود علاء أحد أعمدة الفريق الأساسية.في سياق آخر، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران، أمس الاثنين.وطالب المدير الفني اللاعبين بإغلاق ملف مباراة القمة، والتركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.وشرح كارتيرون الأخطاء التي وقع فيها الفريق في اللقاء الماضي، لتلافي تكرارها أمام الإنتاج الحربي.