علق أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق على خسارة الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى لقاء القمة الذى جمع القطبين مساء الأحد الماضى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، قال يونس عبر برنامجه الإذاعى "الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم": سيناريو مباراة الأهلي لم يكن متوقعاً إطلاقاً، وكارتيرون هو من هزم الزمالك وليس موسيماني، كارتيرون لم يعد الفريق نفسياً قبل اللقاء، في لقاءات الكبار يجب أن يقنع فريقاً الآخر بأنه الأقوى والقادر على الفوز.
وأضاف: كارتيرون كان متحفظاً زيادة عن اللازم وألزم اللاعبين في الشوط الأول بالتواجد في وسط ملعبهم، في الشوط الأول الزمالك هزم معنوياً بعد سيطرة الأهلي، حتى في ركلة الجزاء كان علي لطفي مهيئاً للتصدي لها نفسياً.
وواصل: دائماً النجوم الكبار يقولون لنا الربع ساعة الأولى هي الأهم، موسيماني ذكي جداً ولعب بمبدأ أنا الأقوى، وجمهور الزمالك حزين بسبب أول نصف ساعة من المباراة التي فقد فيها الزمالك الثقة، وأداء رائع من لاعبي الأهلي.
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التعليقات على أيمن يونس: كارتيرون هزم الزمالك فى القمة.. تصرف زيزو عيب وقفشة حسم صراع الوسط
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