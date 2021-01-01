أيمن يونس: كارتيرون هزم الزمالك فى القمة.. تصرف زيزو عيب وقفشة حسم صراع الوسط



أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق

علق أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق على خسارة الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى لقاء القمة الذى جمع القطبين مساء الأحد الماضى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، قال يونس عبر برنامجه الإذاعى "الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم": سيناريو مباراة الأهلي لم يكن متوقعاً إطلاقاً، وكارتيرون هو من هزم الزمالك وليس موسيماني، كارتيرون لم يعد الفريق نفسياً قبل اللقاء، في لقاءات الكبار يجب أن يقنع فريقاً الآخر بأنه الأقوى والقادر على الفوز.



وأضاف: كارتيرون كان متحفظاً زيادة عن اللازم وألزم اللاعبين في الشوط الأول بالتواجد في وسط ملعبهم، في الشوط الأول الزمالك هزم معنوياً بعد سيطرة الأهلي، حتى في ركلة الجزاء كان علي لطفي مهيئاً للتصدي لها نفسياً.



وواصل: دائماً النجوم الكبار يقولون لنا الربع ساعة الأولى هي الأهم، موسيماني ذكي جداً ولعب بمبدأ أنا الأقوى، وجمهور الزمالك حزين بسبب أول نصف ساعة من المباراة التي فقد فيها الزمالك الثقة، وأداء رائع من لاعبي الأهلي.

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وعن معركة وسط الملعب قال يونس: الزمالك فيه فرجاني وطارق حامد وأوباما في وسط الملعب لم يكونوا موجودين في الملعب، قفشة لم يسجل أهدافاً لكنه قدم مباراة عمره، كان يمنح فرصة التمرير لكل لاعبي الأهلي، عكس الزمالك الكرة في قدم فرجاني كانت "مخنوقة"، لولا أن شيكابالا بقدرات فردية استعرضت مهارته وسجل هدفا لكن كارتيرون لم يكن موجود بالمباراة.وأضاف معلقاً على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: لقطة زيزو عيب، الفريق كان بيسخن وهو يجلس على لوحة الإعلانات، اللاعب المحترف يجب أن يكون ملتزما، والأهلي والزمالك بينزلوا يسخنوا بكامل اللاعبين وهذا عامل نفسي مهم، عشان لاعيبة الأهلي لم ترفع عينها تلاقي كل اللاعيبة بتسخن، لكن عندما ترى زيزو جالس على لوحة إعلانات هذا يعطي انطباعا بعدم التركيز.واختتم: الأهلي كان ناقص لاعبين كثر ولديهم مشاكل وإصابات، لكنهم عارفين يمثلوا الأهلي، المباراة كانت حدوتة مؤلمة للزملكاوية وتحية كبيرة لطاقم التحكيم لم نشعر بهم في المباراة.