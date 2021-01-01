حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحا لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر

قدم حزب العدالة والتنمية التركي مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا ومصر.
وكان المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا، عمر جليك، قد أكد الشهر الماضي أن "هناك أواصر قوية للغاية مع مصر وشعبها، تعود لتاريخ قديم".
ورأى عمر جليك أنه "بدون شراكة تركيا التاريخية مع مصر، لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة، ولا إفريقيا، ولا الشرق الأوسط، ولا البحر المتوسط".
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