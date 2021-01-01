5 علامات تدل على أنك تعاني من السمنة



السمنة السمنة



الدهون النحيفة هي ظاهرة تحدد هوية الشخص الذي لا يبدو بدينًا أو زائد الوزن ولكن لا يزال بدينًا،يعد فحص الكوليسترول وضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من السمنة.

5 علامات للدهون النحيفة





كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير، فيما يلي العلامات الخمس لفهم ما إذا كان الشخص سمينًا أم لا:

تاريخ العائلة





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إذا كان هناك تاريخ من السكر في الدم أو مرض السكري بسبب السمنة لدى أي من أفراد الأسرة ، فمن المحتمل أن يرثها الشخص، قد يكون من المحتمل أنك لم تصبح سمينًا بعد ، لكن هناك فرصًا كبيرة لأن تتعرض دائمًا للأمراض بسبب السكر وضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة.نظام غذائي غير صحيتناول الأطعمة غير الصحية بانتظام قد يجعل الشخص نحيفًا. يحدث لك ذلك لأنك تتمتع بلياقة بدنية ، ولكن يتم تخزين الدهون باستمرار ، والتي تدخل داخل الجسم وتسبب أمراضًا مرتبطة بالسمنة. يعد تخطي الوجبات واتباع نظام اليويو الغذائي والتطهير الشديد أيضًا من أعراض الدهون النحيفة.أنت في خطر متزايد مع المحيطينهذا يعني أن الشخص يعيش في منطقة توجد فيها هذه المشاكل مسبقًا. على سبيل المثال ، يتعرض سكان جنوب آسيا لخطر وراثي أكبر من أولئك الذين يبقون في مناطق شمال آسيا. تشارك الجينات أيضًا في كيفية تخزين الناس للدهون ولكن بصرف النظر عن ذلك ، تلعب الثقافة أيضًا دورًا كبيرًا.تستهلك كميات أعلى فى تناول الطعاميوضح شكل جسمك ما إذا كان من الممكن توريثك بسبب السمنة. إذا كان هناك تضخم في منطقة البطن أو ارتفاع طبقة صغيرة ، فهذا لا يعني أنك لا تزال لائقًا؟ الدهون الموجودة حول وسط المعدة هي دهون أسوأ من أي مكان آخر.لا يمكنك القيام بتمارين الضغط :هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة غير قادرين عمومًا على أداء تمارين الضغط ، مما يعني أن الشخص يعاني من السمنة. لا يشعر الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة جيدة بالتمارين الرياضية بشكل منتظم ، مما قد يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم. هذا ببطء يجعلك بدينة. لإزالة هذه المشكلة ، يجب عليك ممارسة الرياضة حتى لو كنت تبدو لائقًا تمامًا.