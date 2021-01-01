بذور الشيا وفوائد غير متوقعة تعرفى عليها



بذور الشيا بذور الشيا

تحمل بذور الشيا العديد من الفوائد الصحية فهى تساعد على تخلص الجسم من السموم فهى مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم إليك كيف يمكن أن يساعدك الليمون في التخلص من السموم:



وفقا لموقع" healthshots "الليمون مليء بمضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز الترطيب وبالتالي ، فهو رائع لإزالة السموم.



يعد الليمون مصدر جيد لفيتامين C الذي يساعد في الحفاظ على مناعه الجسم وإنقاص الوزن .

وصفة مشروب بذور الشبا

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فيما يلي وصفة لمشروب بذور الشبا التخلص من السموم من بذور الشبا :المقادير :1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا1ملعقة كبيرة عصير ليمون5 أوراق نعناع طازجة1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري1كوب ماء بذور الشياطريقة تحضير مشروب بذور الشيايمكن أن يكون لهذه البذور الصغيرة تأثير كبير على فقدان الوزن.أضف بذور الشيا إلى وعاء. بعد ذلك ، أضف الماء إليها.أضف أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل إلى و اتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.تأكد من خلط جميع المكونات بشكل صحيح.التخلص من السموم ببذور الشيافيما يلي فوائد التخلص من السموم من بذور الشيا:مشروب بذور الشيا غنىً بالألياف و يمكن أن يعزز عملية الهضم ويحسن حركة الأمعاء.يساعد مشروب بذور الشيا فى ضبط مستوى السكر في الدم.بذور الشيا غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لنظام القلب والأوعية الدمويةبذور الشيا غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور لذلك ، فهي رائعة لصحة العظام