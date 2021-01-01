أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثاني ، ضمن بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تهدف لقياس كفاءة الشبكات والسيرفرات.
وبعد انتهاء الامتحان ، نشر بعض الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا قالوا انها تخص الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة .
وكانت قد شهدت عدد من المدارس الثانوية، اليوم الثلاثاء، أجواء هادئة خلال سير الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة .
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التعليقات على ننشر لقطات من أسئلة الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة
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