ننشر لقطات من أسئلة الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة

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لقطات من أسئلة الامتحان التجريبي

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثاني ، ضمن بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تهدف لقياس كفاءة الشبكات والسيرفرات.

وبعد انتهاء الامتحان ، نشر بعض الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا قالوا انها تخص الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة .

وكانت قد شهدت عدد من المدارس الثانوية، اليوم الثلاثاء، أجواء هادئة خلال سير الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة .

وإلتزم جميع الطلاب والمعلمون، بإرتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الإجتماعي بين المقاعد أثناء الجلوس داخل لجان الإمتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقارير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، تؤكد أن الوضع اليوم أفضل من الامتحان التجريبي الأول ، حيث قلت المشاكل التقنية المرصودة .

المصدر: elbalad

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