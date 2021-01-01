طلاب الثانوية العامة يخضعون للكشف الحراري قبل بدء الامتحان التجريبي الثاني



طلاب الثانوية العامة يخضعون للكشف الحراري طلاب الثانوية العامة يخضعون للكشف الحراري

التزمت اليوم الثلاثاء جميع المدارس الثانوية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء استقبال طلاب الثانوية العامة لخوض الامتحان التجريبي الثاني .



حيث حرصت المدارس على إجراء الكشف الحراري على طلاب المدارس قبل الدخول للجان الامتحان التجريبي الثاني ، كما تم التشديد على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم حرصا على سلامة الجميع وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

بروفة امتحانات الثانوية العامة



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان اليوم الثلاثاء هو اليوم الثاني من الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.

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وقال وزير التربية والتعليم ان الامتحان التجريبي اليوم يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبرحيث أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر ان يتم من خلال الامتحان التجريبي اليوم ، اختبار سعة هذه شبكات الفايبر الموجودة في المدارس.وقال وزير التربية والتعليم : ان باقي الطلاب الاخرين الموجودين في المدارس الغير مجهزة بالفايبر عليهم ان يذهبوا لمدارسهم يوم الخميس حيث سيتم اختبار شرائح التابلت في الامتحان التجريبي المقرر عقده في هذا اليوم.وعلى جانب آخر .. نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور قرارات بإلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا هذا العام بقرار من مجلس الشيوخ.وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له مع الإعلامي عمرو أديب، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد هذا العام بشكل إلكتروني عبر أجهزة التابلت بنظام الكتاب المفتوح.وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن مجلس الشيوخ اصلا لم يتطرق في اجتماعه الذي انعقد خلال الساعات الماضية ، إلى موضوع عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا أو ورقيا ، ولكن المناقشات كانت تدور حول الثانوية العامة التراكمية التي لم تطبق اصلا في المدارس حتى الآن .وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام الثانوية الحالي وفكرة الامتحانات الالكترونية ليست جديدة بل ان العام الحالي سيكون العام الثالث لتطبيقها.وناشد وزير التربية والتعليم ، جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورها ، بترك الامور القانونية الخاصة بقرارات ونظام عقد الامتحانات تدور بين وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ، على أن يستقي الرأي العام معلوماته عن أحدث القرارات من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عبر قنواتها الشرعية .