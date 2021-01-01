أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان



أسعار البنزين الجديدة في مصر أسعار البنزين الجديدة في مصر



كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول،عن تفاصيل تحديد أسعار البنزين الجديدة.



وقال المتحدث باسم وزارة البترول،في تصريحات تليفزيونية،إن لجنة التسعير التلقائى المكونة من هيئة قطاع البترول ووزارة المالية تعمل حاليا على تحديد أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة في مصر .

أسعار البنزين الجديدة مايو 2021



وأوضح عبد العزيز،أن اللجنة في مرحلة مراجعة وتقييم الـ 3 العوامل الخاصة بتحديد أسعار البنزين الجديدة والتي تشمل سعر الصرف،وسعر خام برنت في البورصات العالمية،وتكاليف التداول وهي مرحلة التقييم النهائي،لتحديد أسعار البنزين الجديدة في السوق المحلي بالنسبة لأشهر أبريل ومايو ويونيو وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور انتهاء اللجنة من عملها ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال ساعات.

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وفي سياق متصل،أكد المتحدث أن الوزارة لديها استراتيجية يتم تنفيذها والتي تهدف لزيادة البحث والاستكشاف الخاصة بالبترول والغاز.ونوه بأن مصر بها مناطق واعدة للاستكشاف خاصة في غرب المتوسط،قائلا:"إننا حققنا نجاحات في شرق المتوسط وطرحنا اتفاقيات في البحر الأحمر،وهناك شركات عالمية جاءت لأول مرة إلى مصر تعمل على مزيد من الاكتشافات في مناطق واعدة".وأضاف:"نستخدم البنية الأساسية بقوة كما نتعاون بقوة مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز المتوسط".وأوضح أن هذه الخطة تعمل على دعم الاحتياطى البترولى سواء غاز أو بترول وزيادة الانتاج،قائلا:"نمضي في مشروع قومي حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا للتداول وتجارة الغاز والبترول".أسعار البنزين الجديدةوكانت الحكومة المصرية كان قررت يوم الأربعاء 6 يناير 2021، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس الجاري 2021، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار.أسعار البنزين الجديدة في مصروكان هذا القرار هو السادس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد للبنزين .وينتظر المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة، التدخل السابع للجنة تسعير المحروقات للإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة والتي يتم الإعلان عنها كل ثلاث أشهر حسب النظام المطبق في مصر والخاص بالإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة حسب المعطيات الراهنة.وبحسب خبراء عدة، استطلع "صدى البلد" آراءهم، فإن سعر لتر البنزين اليوم سيستمر لمدة ثلاث أشهر مقبلة، حيث من إختلف الخبراء حول القرار الجديد بعد إرتفاع سعر النفط خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأغلب كام يميل إلى تثبيت سعر البنزين في مصر بحسب سعر لتر البنزين اليوم دون أي تعديل سواء بالارتفاع أو الخفض، ليسجل سعر لتر البنزين اليوم 80: 6.25 جنيه، 92: 7.50 جنيه، 95: 8.50 جنيه لكل لتر.