يترقب هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حدوث ظاهرة فلكية جديدة تحدث مساء اليوم الثلاثاء في سماء القاهرة .
وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق إن القمر سيكون مقترنا هذا اليوم مع الحشد النجمي "خلية النحل" الموجود في برج "السرطان" .
وأضاف خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن أفضل وقت لمشاهدة هذه الظاهرة ، يكون بعد غروب الشمس ودخول الليل ، لافتاً إلى أن هذا الاقتران يستمر حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا .
وأشار إلى أنه يصعب رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة ، حيث أن الأمر يتطلب استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة للتمكن من رؤيته .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على البحوث الفلكية: ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق