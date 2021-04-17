

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021

تنشر «المصري اليوم» أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميًا.



وفي التقرير التالي نرصد سعر صرف الريـال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.



ويتضمن التقرير التالي سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 في البنوك المصرية كالآتي:

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