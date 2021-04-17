ملياردير مصري يربح 300 مليون دولار في أقل من أسبوعين

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ملياردير مصري يربح 300 مليون دولار في أقل من أسبوعين

قفزت ثروة ملياردير مصري، نحو 300 مليون دولار خلال أقل من أسبوعين، عقب صدور قائمة "فوربس" التي وضعته في صدارة الأثرياء العرب لعام 2021.

ووفقا لمجلة "فوربس" فإن القيمة الصافية لثروة ناصيف ساويرس بحلول اليوم الاثنين، بلغت 8.6 مليار دولار، ارتفاعا من مستواها البالغ 8.3 مليار دولار، والذي أعلنته المجلة في السابع من الشهر الجاري.

في تصنيف "فوربس" السنوي، تصدر رجل الأعمال المصري، ناصيف ساويرس، قائمة أغنياء العرب، واحتل المرتبة 297 عالميا بثروة، فيما جاء في المرتبة الثانية عربيا رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، بثروة تبلغ 4.8 مليار دولار، واحتل المرتبة 589 في التصنيف العالمي.

ووفقا للمجلة، فإن ثروة الملياردير المصري الذي يعد فردا في واحدة من أغنى العائلات المصرية، قفزت من مستواها البالغ 5 مليارات دولار في أبريل العام الماضي.

وأشارت إلى أن أبرز استثماراته تضم 6% من شركة "أديداس" للملابس الرياضية، و5% في "ماديسون سكوير جاردن سبورتس" المدرجة في بورصة نيويورك، كما أنه يدير واحدة من أكبر شركات إنتاج الأسمدة النيتروجينية في العالم.

كما تشمل استثماراته شركة "أوراسكوم" للإنشاءات، بالإضافة إلى حصص ملكية في شركة الأسمنت "لافارج هولسيمم". هو أيضا عضو في مجلس الإشراف الخاص بـ"أديداس".

المصدر: سبوتنيك

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