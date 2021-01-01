

نيسان تكشف عن إكستريل الجديدة موديل 2022 نيسان تكشف عن إكستريل الجديدة موديل 2022

تواصل شركة نسيان اليابانية، تألقها، داخل العديد من الأسواق العالمية، وتعد النسخة إكستريل والتي تعرف باسم “روج”، واحدة من أقوى إصدارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تنضم لعائلة الـ SUV.







وكشفت نيسان عن تلك النسخة داخل فعاليات معرض شنجهاي 2021 والذي يقام في أبريل الجاري، ومن الوهلة الأولى تبدو إطلالة إكستريل، مشابهة إلى حد كبير للنسخة “روج”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا داخل أسواق السيارات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وإذا تحدثنا عن قدرات نيسان روج؛ فسنجد أنها تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات DOHC، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.وتقدم أيضًا عبر خيارين من وسائل الدفع، وهما، “الأمامي” و"الدفع الرباعي AWD"، معتمدا على عدة قدرات كهربائية، مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية للعلامة التجارية e-Power، والتي تعتمد على محرك الاحتراق الداخلي (ICE).وقال “جيوم كارتييه” رئيس العلامة التجارية لإفريقيا والشرق الأوسط والهند: “ستظل إكس تريل الجديدة، وفية لفئة SUV، والتي أثبتت نجاحها الكبير لنيسان منذ أن طرحت الشركة الإصدار الأول لها في عام 2001، كما أنها ستوفر مزيدًا من الكفاءة والاعتمادية وتعدد الاستخدامات وتكنولوجيا سهلة الاستخدام”.وتأتي النسخة إكستريل، بإطلالة قوية، ومصابيح متعددة المقاطع، مع فتحات هوائية أسفل غطاء المحرك، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وأقطاب ثنائية تعلو السقف، بالإضافة إلى عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية، مع موجات جانبية، وأقواس نصف دائرية تعلو ناحية العجلات.