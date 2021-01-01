استطاعت النسخة الألمانية "باسات" المقدمة من قبل شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة، أن تكتسب شهرة واسعة داخل الشارع المصري طوال فترة تاريخها الممتد، و تعد واحدة من اكثر الإصدارات تأثيرًا داخل السوق المصري، لما تقدمة من تجهيزات داخلية، بالإضافة إلى عناصر التحكم و الرفاهية، و اطلالة السيدان القياسية.
تستمد فولكس فاجن باسات موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتطلق من 0 لـ 100 كم، خلال 8.9 ثانية.
و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4.7 متر، و بعرض 1.8 متر، و 1.4 متر للارتفاع، و مساحة تخزين تسع لـ 586 لتر، بالإضافة إلى خزان وقود يستعب 60 لتر.
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التعليقات على أسعار فئات فولكس فاجن باسات موديل 2021 داخل السوق المصري .. وصور
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