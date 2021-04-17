

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20-4-2021 سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20-4-2021

تقدم «الدستور» تقرير عن سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء 20-4-2021، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء، ولذلك نستعرض لكم كافة الاسعار وفقا لأخر التطورات في السوق المصري، ويضم التقرير انواع مواد البناء، وهي " الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس".



أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20-4-2021

نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار مواد البناء، اليوم الثلاثاء، الموافق 20-4-2021، كما هو موضح بالتالي:



سعر الحديد اليوم

شهد سوق الحديد، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في المصانع العاملة داخل الدولة المصرية، ولديكم كافة اسعار الحديد وفقا لأخر التحديثات في السوق المصري، كما هو موضح بالتالي:

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