اليابان تطور تقنية تكشف عن فيروس كورونا خلال 5 دقائق

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اليابان تطور تقنية تكشف عن فيروس كورونا خلال 5 دقائق

كشف معهد ريكين التابع للحكومة اليابانية بالتعاون مع مؤسسات بحثية أخرى، عن تطوير تقنية تكشف فيروس كورونا خلال 5 دقائق فقط، في تقنية تعد الأسرع في العالم.

وتعد نتائج التقنية دقيقة مثل دقة اختبار PCR، حيث يستغرق الأخير ساعة من أجل إظهار النتيجة.

وتتضمن التقنية الجديدة، وضع عينات الاختبار في خليط من إنزيم خاص وكاشف، حيث إنه إذا كانت العينات بها فيروس كورونا، فإن جزيئات معينة في مادة مدرجة في الكاشف يتم قطعها بواسطة الإنزيم الذي ينشطه الحمض النووي الريبي للفيروس ويصدر ضوءًا، وفقًا لفريق البحث.

ونظرًا لأن كمية الضوء المنبعثة صغيرة جدًا، فإنه يتم وضع الخليط في رقاقة تتضمن مليون أنبوب اختبار صغير لكل سنتيمتر مربع، حيث يمكن عزل كل جزيء ويمكن التعرف على الجزيئات المتوهجة.

وتستهدف الطريقة الجديدة، إلى إلغاء مهمة تضخيم "الحمض النووي الريبي" لفيروس كورونا، وهي عملية مطلوبة لاختبارات PCR، حيث يمكن تأكيد انبعاث الضوء في غضون 5 دقائق أو أقل من وقت خلط العينات مع الكاشف المحتوي على الإنزيم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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