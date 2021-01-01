اليابان تطور تقنية تكشف عن فيروس كورونا خلال 5 دقائق

كشف معهد ريكين التابع للحكومة اليابانية بالتعاون مع مؤسسات بحثية أخرى، عن تطوير تقنية تكشف فيروس كورونا خلال 5 دقائق فقط، في تقنية تعد الأسرع في العالم.
وتعد نتائج التقنية دقيقة مثل دقة اختبار PCR، حيث يستغرق الأخير ساعة من أجل إظهار النتيجة.
وتتضمن التقنية الجديدة، وضع عينات الاختبار في خليط من إنزيم خاص وكاشف، حيث إنه إذا كانت العينات بها فيروس كورونا، فإن جزيئات معينة في مادة مدرجة في الكاشف يتم قطعها بواسطة الإنزيم الذي ينشطه الحمض النووي الريبي للفيروس ويصدر ضوءًا، وفقًا لفريق البحث.
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