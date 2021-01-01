

أرتداه يوم زفافه.. علاقة خاصة جمعت الأمير فيليب بحذاءه لمدة 74 عاما أرتداه يوم زفافه.. علاقة خاصة جمعت الأمير فيليب بحذاءه لمدة 74 عاما

احتفظ الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل بزوج أحذية لمدة 74 عاما، حيث واصل ارتداء الحذاء الأسود الذي ارتداه بحفل زفافه لبقية حياته، وفقا لما أكد أحد أصدقائه المقربين بعد وفاته، مشيرا إلى إنه كان مغرمًا بهذا الحذاء والذي ارتداه في اليوم الذي تزوج فيه الملكة منذ نحو 74 عامًا في 20 نوفمبر عام 1947





وعلى مدار السبعة عقود التالية للزواج، واصل الأمير فيليب ارتداء نفس الحذاء الأسود خلال الفعاليات الرسمية، وكشف رئيس اتحاد الصناعة البريطاني اللورد كاران بيلموريا عن العلاقة الطويلة التي حافظ عليها فيليب مع حذائه، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



وقال: "أخبرني ذات مرة أنه كان يرتدي الحذاء منذ اليوم الذي تزوج فيه. كنا بجانب بعضنا البعض، نربط الأربطة معًا عندما أخبرني أن الحذاء هو نفسه الذي ارتداه يوم زفافه. كان أمرًا رائعًا".

وأضاف :" "وهذا بسبب عاطفته. كانت تلك الأصالة هي التي كانت موجودة على الدوام".وتابع ما يقرب من 13 مليون شخص جنازة الأمير فيليب على قنوات bbc و ITV ، أمس السبت، وذلك بأكثر بحوالي 200 ألف مشاهدة لمقابلة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري والتي أحدثت ضجة كبيرة وقتها، والتي سجلت 12.4 مليون مشاهدة في ذروتها.وكانت اتجهت الأنظار أمس السبت، إلى قلعة وندسور، وكنيسة القديس جورج، لمتابعة جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، وزوج الملكة إليزابيث الثانية، والذى غادر عالمنا عن عمر ناهز الـ99 عاما، قبل أيام، وودعته المملكة المتحدة اليوم السبت الوداع الأخير.







