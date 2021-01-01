احتفظ الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل بزوج أحذية لمدة 74 عاما، حيث واصل ارتداء الحذاء الأسود الذي ارتداه بحفل زفافه لبقية حياته، وفقا لما أكد أحد أصدقائه المقربين بعد وفاته، مشيرا إلى إنه كان مغرمًا بهذا الحذاء والذي ارتداه في اليوم الذي تزوج فيه الملكة منذ نحو 74 عامًا في 20 نوفمبر عام 1947
وعلى مدار السبعة عقود التالية للزواج، واصل الأمير فيليب ارتداء نفس الحذاء الأسود خلال الفعاليات الرسمية، وكشف رئيس اتحاد الصناعة البريطاني اللورد كاران بيلموريا عن العلاقة الطويلة التي حافظ عليها فيليب مع حذائه، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقال: "أخبرني ذات مرة أنه كان يرتدي الحذاء منذ اليوم الذي تزوج فيه. كنا بجانب بعضنا البعض، نربط الأربطة معًا عندما أخبرني أن الحذاء هو نفسه الذي ارتداه يوم زفافه. كان أمرًا رائعًا".
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التعليقات على أرتداه يوم زفافه.. علاقة خاصة جمعت الأمير فيليب بحذاءه لمدة 74 عاما
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