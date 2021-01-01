بماذا يشعر الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية؟

إن معرفة الأعراض التي تصيب الشخص قبل حدوث النوبة القلبية تساعدنا في توخي الحذر وفهم حالتنا الصحية قبل وقوع كارثة أو موت مفاجئ.
النوبة القلبية، أو كما تسمى باحتشاء عضلة القلب، تحدث عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودا، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى وتكوّن لوحية في شرايين القلب.
وحسب مجلة "ميديك فوروم" الطبية، أخبر مجموعة من العلماء عن المؤشرات التي يشعر بها الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية، حتى يتفطن لحالته ويطللب الإسعاف فورا. وإليك أهم المشرات:
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