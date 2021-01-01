رصد ذوبان كارثي للجليد في غرينلاند

تم رصد ذوبان جليد كارثي في غرينلاند في 1 أغسطس/ آب، حيث تحول 12.5 مليار طن من الجليد إلى ماء ذائب وذهب إلى المحيط.
ونشر موقع Smithsonian هذه المعلومات، ذاب 60% من سطح الغطاء الجليد في غرينلاند بعمق 1 ملم.
ووفقًا للخبراء، إنهم يرون مثل هذا الذوبان السريع لأول مرة في تاريخ المراقبة بأكمله منذ عام 1950.
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