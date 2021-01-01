مروحية "ناسا" تصنع التاريخ بالتحليق فوق المريخ

نجحت طائرة مروحية مصغرة صنعتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الاثنين، في إجراء عملية إقلاع وهبوط فوق سطح المريخ.
ونشرت "ناسا" شريط فيديو يظهر حالة من الفرح بين الفريق المكلف بتوجيه الطائرة، حيث تعالت الصرخات وصفق الجميع.
وتبرز أهمية الإنجاز في كونه أول رحلة لطائرة تعمل بمحرك يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض، وفق "رويترز".
ويبعد الكوكب الأحمر عن كوكب الأرض 173 مليون ميل، لذلك اعتبر الإنجاز العلمي في هذه الطائرة تاريخيا.
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