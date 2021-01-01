كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة شأن الوضع الوبائي في محافظة سوهاج في أزمة جائحة كورونا.
وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع في سوهاج مقلق وهناك زيادة في نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج ومصر.
وتابع أن القادم أصعب بالنسبة للإصابات وما يتردد بشأن تطبيق حظر تجول أمرا غير صحيح، متسائلا :"إزاي حظر تجول في قرى، والبيوت بجوار بعضها".
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التعليقات على شاهد.. بعد أرتفاع اصابات كورونا.. أحمد موسى يكشف حقيقة فرض حظر تجول في سوهاج
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