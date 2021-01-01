شاهد.. بعد أرتفاع اصابات كورونا.. أحمد موسى يكشف حقيقة فرض حظر تجول في سوهاج

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صورة الخبر: أرتفاع اصابات كورونا
أرتفاع اصابات كورونا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة شأن الوضع الوبائي في محافظة سوهاج في أزمة جائحة كورونا.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع في سوهاج مقلق وهناك زيادة في نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج ومصر.

وتابع أن القادم أصعب بالنسبة للإصابات وما يتردد بشأن تطبيق حظر تجول أمرا غير صحيح، متسائلا :"إزاي حظر تجول في قرى، والبيوت بجوار بعضها".

وأكد أن حظر التجول لم يؤثر في انخفاض لمنع الإصابات بكورونا، مطالب الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع الإصابات بكورونا.



وتابع أنه اتمنى أصدار بيان واضح بشأن حقيقة الإصابات بكورونا في سوهاج.

المصدر: elbalad

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