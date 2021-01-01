قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة كانت مستجابة الدعاء وقلبها معلق بالله ولا تريد دنيا أو مالا.
وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن استجابة الدعاء للسيدة نفيسة وصلت إلى مرحلة أشبه بالمعجزات، منوها بأن السيدة نفيسة أسلم على يديها نحو 70 ألف يهودي.
وأشار إلى أن أول مراحل الدعوة للإسلام تكون بإصلاح النفس أولا، قبل محاولة إصلاح وهداية الغير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علي جمعة: دعاء السيدة نفيسة كان مستجابا وأسلم على يديها 70 ألفا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق