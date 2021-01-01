علي جمعة: دعاء السيدة نفيسة كان مستجابا وأسلم على يديها 70 ألفا.. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة كانت مستجابة الدعاء وقلبها معلق بالله ولا تريد دنيا أو مالا.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن استجابة الدعاء للسيدة نفيسة وصلت إلى مرحلة أشبه بالمعجزات، منوها بأن السيدة نفيسة أسلم على يديها نحو 70 ألف يهودي.

وأشار إلى أن أول مراحل الدعوة للإسلام تكون بإصلاح النفس أولا، قبل محاولة إصلاح وهداية الغير.

وذكر أن الناس كانوا يأتون إلى السيدة نفيسة أفواجا أفواجا لتدعي الله لهم ليشفيهم من الأمراض، وكانت متخصصة في أمراض العيون.

المصدر: elbalad

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