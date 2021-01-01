علق الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، على مقولة "إقامة دولة إسلامية" مؤكدا أنه لا توجد دولة إسلامية ولا يمكن أن نسمي دولة مدنية وطنية بالدولة الإسلامية.
وأضاف كريمة، في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن من الأفضل أن نقول "المجتمع المسلم" داخل الدولة المدنية والوطنية، وهذا المجتمع المسلم تسوده الشورى، ويحكمه حاكم رشيد، ومواطنون يبذلون عرق الجبين وكبد اليمين للعيش من خيرات أرضهم.
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التعليقات على بأمارة إيه؟ أحمد كريمة يعلق على دعوات إقامة دولة إسلامية.. فيديو
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