بأمارة إيه؟ أحمد كريمة يعلق على دعوات إقامة دولة إسلامية.. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، على مقولة "إقامة دولة إسلامية" مؤكدا أنه لا توجد دولة إسلامية ولا يمكن أن نسمي دولة مدنية وطنية بالدولة الإسلامية.



وأضاف كريمة، في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن من الأفضل أن نقول "المجتمع المسلم" داخل الدولة المدنية والوطنية، وهذا المجتمع المسلم تسوده الشورى، ويحكمه حاكم رشيد، ومواطنون يبذلون عرق الجبين وكبد اليمين للعيش من خيرات أرضهم.



وأشار إلى أن من يريد أن ينشئ دولة إسلامية، نقول له "بأمارة ايه انت بتستورد بعض الطعام من الخارج" فأنت تعيش على خير غيرك.



ونادى أحمد كريمة، بضرورة أن يبذل كل أفراد المجتمع جهدهم في العلم وتحصيله، منوها بأن العرب قديما كان فيهم القوميات ولكن هذه القوميات انصهرت في مجتمع مسلم حر رشيد.

المصدر: elbalad

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