"بدعم زملاءه".. البدري يمنح صلاح "شارة قيادة" منتخب مصر

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صورة الخبر: حسام البدري
حسام البدري

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل رسمي، منح محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلاً بشأن شارة قيادة منتخب مصر، لكن أعلن البدري أن الأمر سيكون بالأقدمية، على أن يتم النظر في الأمر من جديد.

وقام محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال مباراة مصر وجزر القمر، بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح، بعد خروج عمرو السولية.

ووفقاً لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، فقد قرر البدري، منح شارة قائد المنتخب لمحمد صلاح.

وأشار اتحاد الكرة، الى أن القرار جاء بعدما قام المدير الفني بإبلاغ اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، وقاموا بمساندة ودعم القرار الخاص بقيادة محمد صلاح للمنتخب.

وأفاد اتحاد الكرة، أن البدري يرى أن الفترة المقبلة تحتاج الى مزيد من الاستقرار في بعض الأمور ومنها شارة قيادة المنتخب.

ويستعد منتخب مصر في الفترة المقبلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: yallakora

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