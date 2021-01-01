قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل رسمي، منح محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلاً بشأن شارة قيادة منتخب مصر، لكن أعلن البدري أن الأمر سيكون بالأقدمية، على أن يتم النظر في الأمر من جديد.
وقام محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال مباراة مصر وجزر القمر، بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح، بعد خروج عمرو السولية.
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التعليقات على "بدعم زملاءه".. البدري يمنح صلاح "شارة قيادة" منتخب مصر
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