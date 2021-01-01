أعلن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي تحديه لفيروس كورونا، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في أقرب فرصة.
وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه ضد جوزتبه يوم السبت، والسبب الأبرز هو فيروس كورونا.
ونشر لاعب الزمالك المعار مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليه قائلا: "أنا جاهز في كل الأوقات".
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التعليقات على مصطفى محمد يتحدى كورونا: أنا جاهز في كل الأوقات
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