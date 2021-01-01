قال جيسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه قد يتم اسبتعاد أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد من الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا.
وأوضح مولر في تصريحات إذاعية دنماركية "على الأندية الرحيل، أتوقع حدوث ذلك يوم الجمعة. ثم علينا إيجاد حل لننهي الموسم الحالي من البطولة".
وأضاف "هناك اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية يوم الجمعة".
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التعليقات على عضو تنفيذية يويفا: قد تستبعد أندية تشيلسي وسيتي وريال مدريد من الموسم الحالي للأبطال
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