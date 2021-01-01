التعليم تزف بشرى سارة لمعلمي مدارس التربية الخاصة بشأن الحوافز



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز لـ معلمي التربية الخاصة بالمدارس ، الجمع بين حافز رياض الأطفال وحافز الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، وحافز التربية الخاصة الـ 55% وحافز الدمج الـ 25% .



يأتي هذا القرار بعد أن تم تشكيل لجنة بموافقة رئيس قطاع الأمانة العامة لبحث الأمر بعد تكرار الاستفسارات الواردة لوزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا القرار سببه أن مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين تطبق منظومة الكتب الجديدة كما بالتعليم العام وبنفس المناهج ، مع توظيف المعلم لها حسب قدرات التلاميذ للعملية التعليمية.

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حوافز معلمي التربية الخاصةوعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستعقد لـ طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد اقرانهم .وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة، ستعقد طبقا للمواصفات الامتحانية الخاصة بكل اعاقة، ماعدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يعقد لهم امتحان واحد فقط.وينطبق ذلك على الثانوي العام والصم والمكفوفين ، على أن تكون امتحانات العملي للصم في نفس أيام النظريوعلى كل مديرية وضع الجدول المناسب لطلاب الدمج والتربية الخاصة نظرا لظروفهم مع الالتزام بموعد الامتحانات واتباع كافة الاجراءات الاحترازيةtxtطارق شوقي للنواب: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق ولا ثانوية عامةtxtوزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونياامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقلأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل ، ستكون عبارة عن امتحانات يتم عقدها خلال اشهر مارس وابريل ومايووأوضح وزير التربية والتعليم أن الطلاب انتهوا بنجاح من أداء امتحان شهر مارس ولا يتبقى في تقييمات الترم الثاني لهم إلا امتحانين فقط، أحدهما امتحان شهر ابريل والآخر امتحان شهر مايو.وأعلن وزير التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي، حيث قال وزير التربية والتعليم المعلومات التالية :- تعقد 3 امتحانات ورقية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني- يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان (امتحان في مارس واخر في ابريل واخر في مايو)- يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.- يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي :4 ابتدائي : 28 ابريل5 ابتدائي : 26 ابريل6 ابتدائي : 27 ابريلوقال وزير التعليم أن مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي :الصف الاول الاعدادي : 28 ابريلالصف الثاني الاعدادي : 26 ابريلوكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تلقى استفسارا من أولياء أمور طلاب المدارس عبر جروب تكنولوجيا معلومات التابلت عبر تطبيق واتساب، حول مصير التلاميذ الدارسين بالصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي، المصابين بكورونا.وحرص الدكتور طارق شوقي على الرد على هذا الاستفسار قائلًا: "من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤدِه".مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الاول الثانويالاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)أما عن جدول مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي :- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة9 + الأحياء (10 اسئلة)- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة)