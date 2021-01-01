ننشر نص اتفاقية التعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية وهيروشيما اليابانية

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صورة الخبر: جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية الدولية، وهيروشيما اليابانية، بحضور السيد ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة بمقر الوزارة.

ونصت الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة، وأن يتولى "العمداء الفنيين" للكليات والذين تقوم جامعة هيروشيما باختيارهم بمهمة تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، وكذلك تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

txtوزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة وهيروشيما

كما تنص الاتفاقية أيضًا على التعاون بين الطرفين فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية فى مجالات طب الأسنان، والهندسة، والتعليم، بالإضافة إلى تقديم درجات علمية مزدوجة فيها.

وقع الاتفاقية عن الجانب اليابانى البروفيسور ميتسو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما عبر الفيديو كونفرانس، وعن الجانب المصرى الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.

وحضر التوقيع الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون التعليم العالى، الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، الدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وعبر الفيديو كونفرانس أيمن كامل سفير مصر فى اليابان، الدكتور هانى الشيمى المستشار الثقافى المصرى، الدكتورة هانم احمد الملحق الثقافى المصرى باليابان.

المصدر: elbalad

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