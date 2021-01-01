عميد آداب القاهرة يكشف عن نسبة حضور الطلاب في شهر رمضان



كلية الاداب بجامعة القاهرة كلية الاداب بجامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن نسبة حضور الطلاب وانتظام اليوم الدراسى خلال شهر رمضان.



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إن الأمور تسير بانتظام فيما يخص المحاضرات الاونلاين وتتم المتابعة مع الاساتذة والسادة رؤساء مجالس الأقسام العلمية والطلاب أنفسهم.



واضاف " شاهين " أنه لا يوجد أى مشكله تواجهه الطلاب فى المحاضرات او مواعيدها خلال شهر رمضان

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ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نصائح للطلاب لتطبيقها خلال شهر رمضان.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد، أنصح الطلاب بأن يضعوا لأنفسهم خطة بالمهام اليومية لتنظيم وقتهم، وتحديد المواد أو الأجزاء الدراسية التي عليهم دراستها واستذكارها.وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، أن يجب على الطلاب الحفاظ على عدد ساعات النوم اليومية بحيث لا تقل عن 6 ولا تزيد عن 8 ساعات، كما أنصحهم بالتغذية الصحية السليمة خلال شهر رمضان وأن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على عناصر غذائية تساعد على نشاط المخ وتعزيز القدرة على التركيز.اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.