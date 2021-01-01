ننشر رابط اكواد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتاحة تـسليم اكواد جلسات الامتحان التجريبى (التـقنـيى) لطلاب الثانوية العامة.







وقالت وزارة التربية والتعليم : “سوف يتـم الاعلان عن اكواد الجلسات الخاصة بكل يوم على التطبيق الخاص بكل مدرسة ، ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خـارج المدرسة ويعتبر تنفيذ ماسلف ذكره مسئولية المدرسة”.

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txtالتعليم تزف بشرى سارة لمعلمي مدارس التربية الخاصة بشأن الحوافزويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على أكواد امتحانات الثانوية العامة التجريبية من خلال الرابط التاليhttp://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة ، يوم الخميس المقبل، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021 ، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام .