طلاب الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتاحة تـسليم اكواد جلسات الامتحان التجريبى (التـقنـيى) لطلاب الثانوية العامة.
وقالت وزارة التربية والتعليم : “سوف يتـم الاعلان عن اكواد الجلسات الخاصة بكل يوم على التطبيق الخاص بكل مدرسة ، ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خـارج المدرسة ويعتبر تنفيذ ماسلف ذكره مسئولية المدرسة”.
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ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على أكواد امتحانات الثانوية العامة التجريبية من خلال الرابط التالي
http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/
كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة ، يوم الخميس المقبل، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021 ، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام .
التعليقات على ننشر رابط اكواد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
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