ما مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول؟ لجنة الفتوى توضح

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق -قبل الدخول- فلا حرج في ذلك، لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ). [ الأحزاب: 49].
مستحقات المرأة
وأضافت لجنة الفتوى ردا على سؤال “ما مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول؟” أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).[البقرة : 237].
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