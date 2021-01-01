لإطلالة جذابة في رمضان.. تعرفي على أحدث صيحات موضة العبايات

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أحدث صيحات موضة العبايات

تبحث الفتيات عن التصميمات التي تميزها خلال شهر رمضان، حيث تسعى كل فتاة لتحقيق معادلة الجمع بين العصرية والكلاسيكية بألوان تتناسب مع روحانيات الشهر الكريم.



وقالت الفاشون بلوجر شاهنده المنسي،إن العبايات تعود بقوة لتتربع على عرش الموضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن اختيار بعض الفتيات موديلات عبايات قطنية مزينة بالورود حتى تتناسب مع أجواء الربيع المبهجة، والتى تأتى بقصة مجسمة مع لمسات الورود الأنثوية وأيضا تكون مناسبة لشهر رمضان.



وأضافت شاهنده المنسي:"هناك عبايات جمعت بين المرصعة بالأحجار والسوداء ذات قصة البليزر بأسلوب ناعم ومميز، وهى من الساتان الأسود مطرزة بالأحجار والزهور على أحد الطرفين العلويين بأسلوب مناسب للمناسبات وبطريقة ناعمة".



وتابعت:"تصدرت عباية المعطف خطوط الموضة فى السنوات الأخيرة، وتواصل استمراريتها فى 2021، حيث تعتمد على “الياقة” البارزة والعريضة وحزام من الخصر".

المصدر: elbalad

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