تبحث الفتيات عن التصميمات التي تميزها خلال شهر رمضان، حيث تسعى كل فتاة لتحقيق معادلة الجمع بين العصرية والكلاسيكية بألوان تتناسب مع روحانيات الشهر الكريم.
وقالت الفاشون بلوجر شاهنده المنسي،إن العبايات تعود بقوة لتتربع على عرش الموضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن اختيار بعض الفتيات موديلات عبايات قطنية مزينة بالورود حتى تتناسب مع أجواء الربيع المبهجة، والتى تأتى بقصة مجسمة مع لمسات الورود الأنثوية وأيضا تكون مناسبة لشهر رمضان.
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التعليقات على لإطلالة جذابة في رمضان.. تعرفي على أحدث صيحات موضة العبايات
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