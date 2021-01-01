

4 تسريحات شعر أنيقة مناسبة لفصل الصيف 4 تسريحات شعر أنيقة مناسبة لفصل الصيف

الصيف هو الوقت المثالي لتجربة شعرك، سواء كان ذلك عن طريق تصفيفه في ضفائر لطيفة.



نظرًا لأننا نقضي أيامنا في الغالب في المنزل، فإن الكعكة هي الخيار الأكثر إغراءً." ولكن من الجيد دائمًا التحول إلى تسريحة شعر أكثر نعومة لا تستغرق وقتًا طويلاً وتمنحك مظهرًا أكثر تماسكًا".



أربع تسريحات شعر لتجربتها عندما تبحث عن طريقة للظهور بشكل جديد

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الضفائر الهولنديةهذه هي تسريحة الشعر المثالية لفصل تمرين عبر الإنترنت لأنها تبقي الشعر بعيدًا عن وجهك ، وبما أن الضفائر تقع مباشرة من أعلى رأسك ، فمن الأفضل ترويض شعر الأطفال المزعج. خذ إشارة من المشاهير الذين شوهدوا وهم يهزون هذا الأسلوب في جولاتهم الأسبوعية. هذه تصفيفة الشعر تستغرق وقتًا طويلاً بعض الشيء ولكن بمجرد تصفيفها يمكن أن تستمر لمدة 24 ساعة مع الحد الأدنى من التنميق. إنها تصفيفة الشعر لأيام عندما لا تكون في حالة مزاجية لغسل شعرك. اجعلي شعرك في حالة مزاجية لهذه التصفيفة عن طريق فك تشابكه ، ثم قسّم شعرك إلى قسمين من المنتصف. ثم خذ جزءًا منه وابدأ في التضفير من بداية خط شعرك واعمل في طريقك لأسفل بإضافة خيوط مع كل عقدة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بتثبيته بشريط مطاطي وكرر نفس العملية في القسم الآخر.تسريحة باريسيةلدبابيس والمشابك إنها أفضل طريقة للحفاظ على شعرك في مكانه مع منحه البنية. يمكنك محاولة إضافة دبابيس عليها ماسات أو دبابيس مرصعة باللؤلؤ لإطلالة أكثر أناقة. يمكن تجريبها باستخدام ذيل حصان أو فقط خذ جزءًا صغيرًا من شعرك ، قم بلفه ، وضعه بالطريقة التي تريدها على شعرك وثبته بمقطع بيان وستكون جاهزًا. في الأوقات التي تكونين فيها في حالة مزاجية لشد شعرك ، جربي مجموعة من مشابك المخلب التي تضفي كثافة على شعرك ومظهره الباريسيذيل حصان ضخمتسريحة ذيل الحصان هي تسريحة شعر بسيطة تمتلك القدرة على رفع أي مظهر إذا تم بالطريقة الصحيحة. نحن بحاجة إلى محاولة إبقاء جداول غسل الشعر تحت المراقبة ولكن ماذا عن الاجتماعات المرتجلة في الأيام التي يكون فيها شعرك في حالة من الفوضى الجامحة؟ جرب تسريحة شعر أنيقة مثل ذيل الحصان والتي يمكن إجراؤها في بضع دقائق. أولاً ، مشطي عقدة شعرك وخذي نصف شعرك إلى نصف ذيل حصان مرتفع ، وبعد ذلك الشعر المتبقي في شكل ذيل حصان سفلي ، بمجرد الانتهاء من ذلك ، قومي بإخراج بضع قطع لتأطير شعركشعر يوم الشاطئالخروج للشاطئ هذا يستدعي تسريحة شعر مموجة شاطئية تبدو جذابة وجاهزة للثناء. قومي بتجعيد شعرك إلى أقسام صغيرة في تموجات فضفاضة ، بمجرد الانتهاء من ذلك ، ضعي بخاخًا لزيادة الحجم.يمكنك رفع هذا المظهر عن طريق أخذ قسمين صغيرين من كل جانب من شعرك ووضعهما في الضفائر. خذ كل من هذه الضفائر فوق تاج رأسك وثبتها بدبابيس.