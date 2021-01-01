تداولت وسائل إعلام مصرية، الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث القطار ببلدة طوخ في محافظة القليوبية.
ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "الوطن" لحظة خروج القطار عن قضبانه وانقلاب عرباته، قبل أن يهرع سكان قرية سندنهور نحوه.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار الذي يصل بين القاهرة والمنصورة.
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التعليقات على تداول أول فيديو للحظة وقوع حادث قطار طوخ
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