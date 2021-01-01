

أفضل النصائح لقائدي السيارات .. كيف تتخلص من الأعطال السريعة أفضل النصائح لقائدي السيارات .. كيف تتخلص من الأعطال السريعة

يتعرض بعض قائدي السيارات إلى العديد من الأعطال و المشكلات الخاصة بعالم الميكانيكا، قد يرى البعض أن هذه المشكلات هي أمور فنية يسهل التعامل معها، بينما يدخل البعض الآخر في معادلة فنية صعبة بسبب تعرضه لهذا العطل للمرة الاولى.



و بالطبع نجد أن هناك أمور فنية بالفعل تتطلب تدخل المتخصصين، أو يسهل التعامل معها نسبة إلى الخبرات السابقة، و لكن ما هي الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الأعطال السريعة و كيف نكتشف العطل و التعامل معه باحترافية

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارات الخاصة بالتعامل مع الأعطال السريعة.





اعطال بطارية السيارة

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ربما يتعرض البعض من قائدي السيارت إلى هذا الموقف، و يكتشف هذا العطل عند إعطاء أمر تفعيل المحرك للسيارة، و لكنه سيجد عدم استجابة لهذا الأمر، بالاضافة إلى وجود خلل في الحركة و سماع صوت "تقطيع"، و على الفور تشير اصابع الاتهام نحو "بطارية السيارة" و التي تدل على نفاذها، و لكي نتغلب على هذا الموقف، فمن اللازم أن يكون معنا "كابل الانقاذ" و هو عبارة عن وصلة كهربائية يتم توصيلها ببطارية سيارة أخرى، وذلك لإمداد البطارية الفارغة بمزيد من الطاقة لاستعادة الحركة والتوجه إلى أقرب مركز فني.الإطاراتمن الممكن أيضًا أن ينخفض مستوى ضغط الهواء داخل إطارات السيارة، و لذلك فمن الأفضل أن نقتني "منفاخ" الطوارئ، و الذي نقوم بتوصيله داخل الدائرة الكهربائية الخاصة بالسيارة، وذلك لإمداد الإطار المنخفض بالمزيد من الهواء المناسب، كما يجب أن نهتم بالحالة العامة الخاصة بالعجلة البديلة و الاطمئنان عليها من وقت إلى آخر، والتأكد من وجود المفاتيح المعدنية اللازمة لعملية الفك و التركيب، و وجود كوريك السيارة.عناصر فنية مساعدةقد نحتاج أيضا إلى العديد من الأدوات المهمة، و التي يفضل أن تكون معنا دائمًا و هي، حبل من القماش المقوى أو وسيلة جر مناسبة، مع كشاف طوارئ، و معطف ثقيل فربما تتعرض إلى عطل أثناء موجات الصقيع، بالاضافة إلى شاحن الهاتف و مقص و قفازات لليدين.