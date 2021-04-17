

بورصات الخليج.. إرتفاع معظم الأسواق الرئيسية ومؤشر قطر ينخفض بورصات الخليج.. إرتفاع معظم الأسواق الرئيسية ومؤشر قطر ينخفض

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، في التعاملات المبكرة اليوم الأحد ، حيث عززت الأسهم العقارية مؤشر دبي ، على الرغم من أن قطر خالفت الاتجاه نحو الانخفاض، وفقا لوكالة رويترز.



السعودية



زاد المؤشر السعودي الرئيسى 0.6 بالمئة ، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة ، وصعد سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.9 بالمئة.

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وشهد سهم بنك البلاد إرتفاعا بنسبة 1٪ ، حيث أكمل البنك طرح صكوك بقيمة 3 مليارات ريال.الإماراتدبىارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي (.DFMGI) بنسبة 0.7٪، بقيادة ارتفاع 2.3٪ في إعمار العقارية (EMAR.DU) وقفزة 3.2٪ في إعمار مولز (EMAA.DU).و الجدير بالذكر، أن شركة «إعمار العقارية»، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي ، ستطرح توزيعات الأرباح يوم الثلاثاء المقبل.وقال العضو المنتدب لإعمار في وقت سابق هذا الشهر، إن الشركة حققت مبيعات في الربع الأول من العام بلغت ستة مليارات درهم ارتفاعا من 2.5 مليار درهم قبل عام.أبو ظبىوفي أبوظبي ، ارتفع مؤشر (.ADI) بنسبة 0.8٪ ، مدعوماً بارتفاع 7.6٪ في شركة الاستزراع المائي الدولية القابضة (IHCAD).كما كانت International Holding، قد شهدت توسعًا سريعًا عبر قطاعات أعمالها الرئيسية ، مما أدى إلى نمو حاد في بياناتها المالية ، مما جعلها قادرة على النمو على المدى الطويل.قطروتراجع المؤشر القطري (.QSI) بنسبة 0.7٪ ، مع تراجع البنك التجاري (COMB.QA) بنسبة 3.3٪ ، في حين تراجعت شركة صناعة البتروكيماويات قطر (IQCD.QA) بنسبة 1.2٪.وشهد مؤشر قطر أكبر مكاسب يومية له في أكثر من عام ، يو الخميس الماضى، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون للسماح للمستثمرين غير القطريين بامتلاك ما يصل إلى 100٪ من رأسمال الشركات المدرجة.وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت أن تلك خطوة ستؤدى إلى تدفق رؤوس الأموال الخارجية على الدوحة بقيمة تزيد عن مليار دولار.كما قرر مجلس الوزراء الإبقاء على دعم السيولة من البنك المركزي للبنوك المحلية على أساس الحاجة حيث تواجه البلاد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.ويأتى ذلك الإرتفاع بعد أن شهدت بورصات الخليج تراجعا، خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء الماضى، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان الكريم، متأثرة بخسائر في أسهم البنوك مع تحذير صندوق النقد الدولي من ارتفاع مخاطر الديون في منطقة الشرق الأوسط المتضررة بفيروس كورونا المستجد.