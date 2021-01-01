

حيل سريعة تخلصك من الصداع في لمح البصر.. تعرف عليها حيل سريعة تخلصك من الصداع في لمح البصر.. تعرف عليها

المعاناة من الصداع الخفيف إلى الحاد أصبحت أمرًا معتادًا بالنسبة لمعظمنا وليس هناك من ينكر حقيقة أن الصداع البسيط يمكن أن يفسد جميع خططك ولكن هل تعلم أن كوبًا بسيطًا من الشاي يمكن أن يشفي من صداعك الشديد بطريقة فعالة للغاية.



فيما يلي بعض وصفات الشاي والتي يمكنها علاج الصداع بأعجوبة.



شاي القرفة والريحان



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إضافة القليل من القرفة يمكن أن يصنع المعجزات لأن القرفة تعمل كمسكن طبيعي للألم وهي فعالة بشكل خاص في علاج الصداعوبالمثل ، فإن إضافة الريحان إلى الشاي الخاص بك له خصائص مضادة للالتهابات ويخلصك من الصداع الناتج عن الاجهاد والتوتر .طريقة عمل شاي القرفة والريحاناغلي الماء بعود القرفة لمدة 10 دقائق. نضع أوراق الريحان والنعناع في كوب ونسكب مزيج القرفة فوقه وغطيه لمدة دقيقتين.عصير التفاح والكركمإضافة عصير التفاح غير المصفى الخام إلى مزيج الشاي الخاص بك يمكن أن يساعد في التخلص من المخاط الزائد وبالتالي تخفيف الضغط على الجيوب الأنفية.الكركم والزنجبيل كلاهما مضاد للالتهابات. يعمل الفلفل الأسود أيضًا كمسكن طبيعي للألم. وبالتالي ، فهو يساعد في علاج الصداع الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية.لتحضير هذا الشاي ، اغلي الماء وأضف جميع المكونات الأخرى واتركه ينقع لمدة 5-8 دقائق.