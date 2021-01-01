طبيب روسي ينصح من تجاوز سن الأربعين بتناول هذا الغذاء

تحدث الطبيب وإخصائي التغذية الروسي، ميخائيل غينزبيرغ، عن التأثير الإيجابي لأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها بانتظام خاصة بعد سن الأربعين.
وقال الخبير ميخائيل غينزبيرغ: "إنني لاحظت الفائدة الكبيرة للمكسرات على الجسم، كونها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة (أوميغا3-6-9)"، وفقا لما نقلته قناة "زفيزدا" الروسية.
وتابع: "إن المكسرات تحتوي على البروتين النباتي بكمية جيدة، وينبغي أن يحتوي جسم الشخص على الكمية الكافية من البروتينات النباتية والحيوانية، وخاصة بعد سن الأربعين، ينبغي على الشخص أن يزيد قليلا من نسبة البروتين النباتي في جسمه".
وأشار غينزبيرغ إلى أن "المكسرات من المكونات الغذائية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات، أهمها: فيتامينات بي، الزنك والحديد واليود والسيلينيوم في بعض الأحيان".
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