الكنافة بالقشطة عروس السفرة المصرية في رمضان (بالخطوات)
الحلو على مائدة رمضان طبق رئيسى لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يتم تجاهله فتعمل الأم على إعداده لأسرتها لتعويض ما ينقصهم من سكريات خلال فترة الصيام، وتتفنن فى تحضيره، وتتصدر صينية الكنافة بالقشطة حلويات شهر رمضان الكريم ولهذا نقدم لكم طريقة عملها
مكونات الكنافة بالقشطة
½ كيلو كنافة
1 كوب سمنة سايحة
½ كوب سكر بودرة
مكونات الحشو
2 كوب لبن
3 ملاعق كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه
1 كوب قشطة بلدى.
1 ملعقة صغيرة فانيليا .
مكونات الشربات
3 كوب سكر
1 كوب وربع ماء
½ ليمونة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
1 ملعقة كبيرة سمنة سايحة
طريقة إعداد السيرب أو الشربات
ارفعِ السكر مع الماء على نار عالية وأول ما يغلى الخليط ضيفِ له نصف ليمونة وملعقة عسل الجلوكوز و الفانيليا، واتركيه يغلى مرة أخرى على نار متوسطة الحرارة لمدة لا تزيد عن 7 دقائق، ثم ضيفِ ملعقة السمنة، واتركيه يبرد بدون تغطية .
طريقة الحشو
نأخذ كمية من اللبن ونذيب فيها النشا والفانيليا وبودرة الكريم شانتيه ونضيفيهم على لبن دافئ على النار مع التقليب باستمرار إلى أن يتقل الحشو معكِ وهنا نرفعه من على النار ونضيف عليه القشطة البلدى مع استمرار التقليب جيداً، ونترك الحشو حتى يهدأ ويبرد بعض الشئ لنحشو به الكنافة .
ونقوم بتجهيز صينية الفرن ونضع بها 3 ملاعق من السمنة السايحة، ونفرد عليها نصف كمية الكنافة، ونضغطها جيداً مع توزيع السمنة السايحة ، وهنا نعمل على وضع الحشو فى نصف الصينية وتوزيعه بخفة مع ضرورة ترك الأطراف فارغة بدون حشو ونغطى الحشو بالنصف المتبقى من الكنافة واضغطيه بخفة، ووزعى سمنة سايحة مرة أخرى عليه .
و ندخل صينية الكنافة بالقشطة فى فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، إلى أن تحمر الأطراف معكِ وهنا نفتح شواية الفرن، ونخرج الصينية من الفرن عندما نتأكد من نضجها باستخدام سكين، وتخرج تسقى بالشربات الثقيل البارد على أن تكون ساخنة، ونتركها مكشوفة ونغطيها بعد أن تبرد بعض الشئ وتقدم باردة .
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