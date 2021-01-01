

الكنافة بالقشطة عروس السفرة المصرية في رمضان (بالخطوات) الكنافة بالقشطة عروس السفرة المصرية في رمضان (بالخطوات)

الحلو على مائدة رمضان طبق رئيسى لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يتم تجاهله فتعمل الأم على إعداده لأسرتها لتعويض ما ينقصهم من سكريات خلال فترة الصيام، وتتفنن فى تحضيره، وتتصدر صينية الكنافة بالقشطة حلويات شهر رمضان الكريم ولهذا نقدم لكم طريقة عملها



مكونات الكنافة بالقشطة

½ كيلو كنافة



1 كوب سمنة سايحة

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½ كوب سكر بودرةمكونات الحشو2 كوب لبن3 ملاعق كبيرة نشا2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه1 كوب قشطة بلدى.1 ملعقة صغيرة فانيليا .مكونات الشربات3 كوب سكر1 كوب وربع ماء½ ليمونة1 ملعقة صغيرة فانيليا1 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز1 ملعقة كبيرة سمنة سايحةطريقة إعداد السيرب أو الشرباتارفعِ السكر مع الماء على نار عالية وأول ما يغلى الخليط ضيفِ له نصف ليمونة وملعقة عسل الجلوكوز و الفانيليا، واتركيه يغلى مرة أخرى على نار متوسطة الحرارة لمدة لا تزيد عن 7 دقائق، ثم ضيفِ ملعقة السمنة، واتركيه يبرد بدون تغطية .طريقة الحشونأخذ كمية من اللبن ونذيب فيها النشا والفانيليا وبودرة الكريم شانتيه ونضيفيهم على لبن دافئ على النار مع التقليب باستمرار إلى أن يتقل الحشو معكِ وهنا نرفعه من على النار ونضيف عليه القشطة البلدى مع استمرار التقليب جيداً، ونترك الحشو حتى يهدأ ويبرد بعض الشئ لنحشو به الكنافة .ونقوم بتجهيز صينية الفرن ونضع بها 3 ملاعق من السمنة السايحة، ونفرد عليها نصف كمية الكنافة، ونضغطها جيداً مع توزيع السمنة السايحة ، وهنا نعمل على وضع الحشو فى نصف الصينية وتوزيعه بخفة مع ضرورة ترك الأطراف فارغة بدون حشو ونغطى الحشو بالنصف المتبقى من الكنافة واضغطيه بخفة، ووزعى سمنة سايحة مرة أخرى عليه .و ندخل صينية الكنافة بالقشطة فى فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، إلى أن تحمر الأطراف معكِ وهنا نفتح شواية الفرن، ونخرج الصينية من الفرن عندما نتأكد من نضجها باستخدام سكين، وتخرج تسقى بالشربات الثقيل البارد على أن تكون ساخنة، ونتركها مكشوفة ونغطيها بعد أن تبرد بعض الشئ وتقدم باردة .